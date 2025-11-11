Connect with us

Postul Crăciunului începe mai devreme în 2025. Care sunt zilele cu dezlegare la pește

Publicat

acum 25 de secunde

Postul Nașterii Domnului 2025, cunoscut și ca Postul Crăciunului, va începe anul acesta mai devreme, în data de 14 noiembrie și se va încheia în 24 decembrie.

Este unul dintre cele patru mari posturi de peste an, rânduit de Biserica Ortodoxă pentru pregătirea sufletească a credincioșilor înaintea sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, potrivit basilica.ro.

Timp de 41 de zile, credincioșii sunt chemați la înfrânare, rugăciune, fapte bune și împăcare cu aproapele, pregătind prin curăția inimii întâmpinarea marii sărbători a Crăciunului, scrie Mediafax.

Postul va fi mai ușor din punct de vedere alimentar, deoarece prevede dezlegare la pește în zilele de sâmbătă și duminică. Excepție fac prima și ultima săptămână din post.

Postul Crăciunului amintește de perioada în care Fecioara Maria s-a pregătit pentru a-L naște pe Fiul lui Dumnezeu și este un timp al milosteniei și al împăcării.

Pe 30 noiembrie va fi serbat hramul Catedralei Naționale, avândul ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Anul acesta, Sărbătoarea Nașterii Domnului va pica într-o zi de joi.

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului

În afară de zilele menționate, în timpul săptămânii, potrivit Calendarului Creștin Ortodox vor fi următoarele zile cu dezlegare la pește:

  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie);
  • Sf. Mare Mc. Ecaterina (25 noiembrie);
  • Sf. Cuv Paisie și Cleopa de la Sihăstria (2 decembrie);
  • Sf. Mare Mc. Varvara ( 4 decembrie);
  • Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (9 decembrie);
  • Sf. Cuv Daniil Sihastrul (18 decembrie).

Tradiție în Ajunul Crăciunului pentru credincioși

În ultima zi a Postului Crăciunului (24 decembrie), numită Ajunul Crăciunului, credincioşii îl aşteaptă pe preot ca să le aducă vestea Naşterii Mântuitorului, cinstind astfel marea sărbătoare care are să vină.

La început, nu toţi creştinii posteau în acelaşi mod şi acelaşi număr de zile. De exemplu, unii posteau numai şapte zile, alţii şase săptămâni, unii ţineau un post mai aspru, alţii, unul mai uşor.

Însă, Sinodul local din Constantinopol, ţinut la anul 1166, sub patriarhul Luca Chrysoverghi, a uniformizat durata Postului Naşterii Domnului în bisericile ortodoxe, hotărând ca toţi credincioşii să postească timp de 40 de zile.

Etichete:

Ultimele articole pe alba24
Postul Crăciunului începe mai devreme în 2025. Care sunt zilele cu dezlegare la pește
