SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul German din Sebeș. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro

Nouă perechi de boboci ai Liceului German Sebeș își vor disputa titlul de Miss și Mister Boboc 2025. Tema balului din acest an este „Carnaval în Veneția”.

Balul Bobocilor va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Evenimentul va începe la ora 17:00.

Perechea 1. Bianca-Maria Dăian și Lucian Costel Drăghici („ÎNGER” ȘI „DEMON”)

Mă numesc Bianca-Maria Dăian, am 15 ani și vin din comuna Cut, județul Alba. Îmi place să mă exprim prin dans, considerând că acesta mă ajută să fiu liberă, să îmi dezvolt creativitatea și să-mi înving emoțiile.

Particip la Balul Bobocilor pentru că îmi doresc ca lumea să mă cunoască, să-mi fac prieteni noi și, de ce nu, să-mi creez amintiri frumoase alături de ceilalți colegi.

Mă numesc Lucian Costel Drăghici, am 15 ani și vin din comuna Săsciori, localitatea Sebeșel, județul Alba. Sunt legat afectiv de activitățile sportive, în special de baschet, care mă ajută să mă mențin activ, să lucrez în echipă și să-mi depășesc limitele.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că-mi doresc să mă bucur de un eveniment deosebit alături de colegii mei boboci și, de ce nu, să câștig titlul de Mister Boboc.

Perechea 2. Ecaterina Ciontea și Flavius Claudiu Dura („APOLLO” ȘI „DIANA”)

Sunt Ecaterina Ciontea, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Îmi place să ascult muzică și să ies cu prietenii. Cred că cea mai mare calitate a mea este sinceritatea. Mi-am dorit să particip la Balul Bobocilor deoarece consider că va fi o experiență inedită, pe parcursul căreia mă voi distra alături de prietenii și colegii mei.

Mă numesc Flavius Claudiu Dura, am 16 ani și vin din comuna Câlnic, localitatea Deal, județul Alba. În timpul liber îmi place să ies în oraș cu prietenii mei, să muncesc, să ascult muzică și să joc fotbal. O calitate importantă a mea este bunătatea. M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că îmi doresc să am parte de o experiență frumoasă.

Perechea 3. Bianca-Georgia Drăgan și Rareș-Gabriel Trif („VIAȚĂ” ȘI „MOARTE”)

Mă numesc Bianca-Georgia Drăgan, am 15 ani și vin din Miercurea Sibiului, județul Sibiu. Îmi place foarte mult să călătoresc, deoarece iubesc să descopăr locuri și experiențe noi.

De asemenea, îmi place să ascult muzică și să urmăresc documentare criminalistice, care mă fac să fiu mai curioasă și mai atentă la detalii.

M-am înscris la Balul Bobocilor deoarece consider că participarea mea la acest eveniment va fi o experiență unică, care îmi va crea amintiri pe care le voi păstra mereu în suflet.

Mă numesc Rareș-Gabriel Trif, am 15 ani și vin din Lancrăm, județul Alba. Îmi place, la nebunie, să practic pescuitul, pentru că este un sport care mă relaxează și mă învață să am răbdare.

Cred că sunt o persoană dezinvoltă, vorbesc ușor și mă fac auzit mereu. M-am înscris la Balul Bobocilor din curiozitate, pentru că vreau să descopăr cum e să trăiești o astfel de experiență.

Perechea 4. Ana-Tania Presecan și Alex Ursu-Carat („FOC” ȘI „GHEAȚĂ”)

Eu sunt Ana-Tania Presecan, am 14 ani și vin din Miercurea Sibiului, județul Sibiu. Îmi place să călătoresc și să descopăr locuri și lucruri noi, să cunosc oameni noi.

Cred despre mine să sunt o fire prietenoasă, calmă și mereu cu zâmbetul pe buze. Particip la Balul Bobocilor pentru experiența inedită pe care acesta mi-o poate oferi, dar și pentru a-mi crea amintiri frumoase, pentru suflet.

Mă numesc Alex Ursu-Carat, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Pasiunea mea este fotbalul. Îmi place, foarte mult, să mă distrez și să glumesc, nu întâmplător în școală sunt cunoscut drept „Cel care zâmbește mereu!”.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru a-mi crea amintiri de neuitat alături de colegii și prietenii mei.

Perechea 5. Maria Matei și Cezar-Mihai Simion („SOARELE” ȘI „LUNA”)

Mă numesc Maria Matei, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Sunt o persoană veselă, jovială și prietenoasă. Îmi place să studiez, să citesc și, din când în când, să scriu câte un vers sau o poezie. M-am înscris la Balul Bobocilor din dorința de a experimenta lucruri noi, dar și pentru a câștiga titlul de Miss Boboc.

Eu sunt Cezar-Mihai Simion, am 16 ani și vin din Alba-Iulia, județul Alba. Sunt un tânăr pasionat de științele reale, îndeosebi de chimie și sper ca într-o bună zi să ajung un nume în acest domeniu al cunoașterii. Particip la Balul Bobocilor cu gândul de a câștiga titlul de Mister Boboc, dar și pentru a-mi crea amintiri frumoase alături de ceilalți boboci ai Liceului German Sebeș.

Perechea 6. Olimpia-Maria Zsigmond și Patrick-Christian Cojocariu („ZEUS” ȘI „HERA”)

Eu sunt Olimpia-Maria Zsigmond, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Îmi place să-mi ocup timpul cu plimbările în aer liber, ascultând muzică, dar cel mai mult îmi place să-mi petrec timpul liber alături de prietenii mei.

Sunt o fire sociabilă, iar aceasta mă ajută să impun în jurul meu o energie pozitivă. M-am înscris la Balul Bobocilor deoarece mereu mi-am dorit să particip la un astfel de eveniment, pe care-l consider o experiență inedită și de neuitat.

Mă numesc Patrick-Christian Cojocariu, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Îmi place să îmi petrec timpul cu prietenii sau cu familia.

Calitatea mea este și va fi întotdeauna pozitivitatea. M-am înscris la Balul Bobocilor deoarece consider că acesta va constitui o experiență inedită pentru mine și îmi va oferi prilejul pentru a mă face cunoscut în rândul colegilor mei.

Perechea 7. Andra Maria Vleju și Mihai Oprea-Sorescu („MAGICIAN” ȘI „VRĂJITOARE”)

Sunt Andra Maria Vleju, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Îmi place să-mi petrec timpul liber alături de prietenii mei, să ascult muzică și să vizionez seriale sau filme. Sunt o persoană pozitivă și plină de energie.

Particip la Balul Bobocilor deoarece îmi doresc să experimentez emoția momentului și, de ce nu, să câștig titlul de Miss Boboc.

Mă numesc Mihai Oprea-Sorescu, am 15 ani și vin din Petrești, județul Alba. Sunt o persoană energică, pasionat de fotbal și de tot ceea ce înseamnă activitatea sportivă.

De asemenea, îmi place și să pescuiesc, activitate care mă relaxează enorm. M-am înscris la Balul Bobocilor pentru ineditul experienței dar și pentru a mă face cunoscut.

Perechea 8. Oana Lavinia György și Raul Ștefan Jurca („COMEDIA” ȘI „TRAGEDIA”)

Mă numesc Oana Lavinia György, am 15 ani și vin din Petrești, județul Alba. Îmi place să mă plimb în natură, deoarece acolo mă simt liberă.

Consider că sunt o persoană prietenoasă, apropiată de oameni, mereu dispusă să vin în ajutorul acestora. Particip la Balul Bobocilor pentru experiența inedită, dar și pentru a-mi crea amintiri de neuitat.

Sunt Raul Ștefan Jurca, am 15 ani și vin din Sebeș, județul Alba. Mă consider o persoană glumeață și ambițioasă. Îmi place să cânt la bass, să merg la sală, să mă joc pe calculator și să îmi petrec timpul cu prietenii mei.

Am ales să particip la Balul Bobocilor din dorința de a-mi crea amintiri de neuitat alături de colegii și prietenii mei.

Perechea 9. Nicole Andreea Cârstea și Eduard-Andrei Manciulea („CUPIDON” ȘI „PSYCHE”)

Sunt Nicole Andreea Cârstea, am 16 ani și vin din Săliște, județul Sibiu. Cred că fiecare boboc ascunde în el o promisiune de viitor. Îmi place să dau culoare lumii, prin hobby-urile mele: machiajul artistic și fashion styling.

Calitatea care mă definește este puterea de a găsi lumina chiar și în cele mai simple lucruri. Particip la Balul Bobocilor nu doar pentru a concura pentru titlul de Miss Boboc, ci și pentru curajul de a fi eu însămi.

Mă numesc Eduard-Andrei Manciulea, am 15 ani și vin din Alba-Iulia, județul Alba. Îmi plac mașinile și sporturile extreme, iar cea mai mare pasiune a mea este să explorez trasee noi și să combin aventura în natură, cu vehiculele.

Sunt ambițios și perseverent, ceea ce mă ajută să îmi ating obiectivele. Particip la Balul Bobocilor pentru că îmi place să încerc lucruri noi și să ies din zona mea de confort.

