SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro

Opt perechi de boboci de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș intră în cursa pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025. Tema din acest an este „Mitologii antice”.

Balul va avea loc vineri, 14 noiembrie, la Casa de Cultură „Lucian Blaga” Sebeș. Evenimentul va începe la ora 17:00.

Totuși, până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER). Astfel, cei care vor să își voteze preferatul o pot face până vineri, 14 noiembrie, ora 12:00.

Perechea 1. Natalia Muntean și Rareș Similie

Personaje mitologice: Hera & Zeus (mitologia greacă)

Mă numesc Natalia Muntean, am 14 ani și sunt din clasa 9B. Sunt o persoană pozitivă și mereu plină de viață.

Îmi place să socializez și să îmi împărtășesc talentele, iar balul este oportunitatea perfectă pentru a face acest lucru.

Salut, mă numesc Rareș Similie, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a B. Sunt o persoană sociabilă, prietenoasă și hotărâtă.

Îmi place să fac sport, de aceea practic fotbal de 10 ani. M-am înscris la balul bobocilor pentru a-mi face amintiri de neuitat.

Perechea 2. Alina Marian și Tudor Boncuț

Personaje mitologice: Cleopatra & Horus (Mitologia egipteană)

Salut! Mă numesc Alina Marian și m-am înscris la bal pentru a-mi face cât mai multe amintiri frumoase.

Sunt o fire prietenoasă, sociabilă, plină de energie și îmi place să cunosc oameni noi.

Salut, mă numesc Tudor Boncuț și sunt din clasa 9B. Sunt o persoană prietenoasă si sociabilă.

Îmi place să ascult muzică și să-mi petrec timpul cu prietenii.

Perechea 3. Flavia Lupu și Paul Oarga

Personaje mitologice: Freya & Loki (Mitologia nordică)

Numele meu este Flavia Lupu, fac parte din clasa 9F, sunt o persoană amuzantă, prietenoasă și empatică.

Muzica îmi dă un vibe bun, mereu o combin cu dansul și ador ieșirile cu prietenii.

Salut! Mă numesc Paul Oarga, am 15 ani. Sunt pasionat de sport, muzică și călătorii.

Mă consider o persoana prietenoasă și open-minded.

Perechea 4. Irina Zgârdea și Dan Similie

Personaje mitologice: Amaterasu & Susanoo (mitologia japoneză)

Salut! Mă numesc Irina Zgârdea, am 15 ani și vin din clasa 9A. Sunt o persoană perseverentă, ambițioasă și prietenoasă.

Îmi place să schiez, să călătoresc și să petrec timp cu prietenii mei. Balul bobocilor este o oportunitate de a ne distra împreună și de a ne crea amintiri minunate.

Salut! Mă numesc Dan Similie, am 15 ani și sunt în clasa 9E. Îmi place să fac sport și să petrec timp cu prietenii mei.

Sunt o persoană ambițioasă, perseverentă și sociabilă.

Perechea 5. Teodora Ianc și Ionuț Monea

Personaje mitologice: Bendis & Gebeleizis (mitologia celtică)

Bună, mă numesc Teodora Ianc, am 15 ani și sunt în clasa 9E. Sunt o persoană empatică, perfecționistă și sociabilă.

Îmi place să petrec timpul cu prietenii mei și să ascult muzică.

Salut!! Sunt Ionuț Monea, am 15 ani și sunt în clasa 9E. Sunt o fire foarte sociabilă, activă, și mereu prietenoasă.

Balul bobocilor pentru mine va fi o provocare extraordinară în care cu siguranță am să îmi creez amintiri frumoase dar și experiențe de neuitat!!

Perechea 6. Miriam Ionescu și Dacian Tărîță

Personaje mitologice: Xochiquetzal & Huitzilopochtli (mitologia aztecă)

Bună! Mă numesc Miriam Ionescu, din clasa a IX-a F, și mă consider o persoană prietenoasă.

Salut! Eu sunt Dacian Tărîță, elev în clasa a IX-a C. Îmi place să programez, să scriu, să joc teatru și să ascult muzică.

Perechea 7. Ioana Vălean și Nico Duca

Personaje mitologice: Al-‘Uzzā & Dushara (mitologia arabă)

Bună, mă numesc Ioana Vălean, am 15 ani si sunt in clasa 9D. Mă consider o fire ambițioasă,sociabilă si empatică.

Îmi face mare plăcere sa particip anul acesta la balul bobocilor pentru că îmi doresc să trăiesc o experiență autentică si plină de emoții.

Salut, eu sunt Nico Duca din 9D. Sunt o fire amuzantă, îmi place mereu să aduc zâmbete celor din jur și îmi place foarte mult fotbalul, pentru că mă motivează și mă ține activ.

Am ales să particip la bal pentru experiență, pentru distracție și pentru a-mi face amintiri frumoase alături de colegi.

Perechea 8. Raisa Hațegan și Vlad Căldare

Personaje mitologice: Venus & Marte (mitologia romană)

Bună, mă numesc Raisa Hațegan și sunt în clasa a 9-a E. Sunt o persoană empatică, amuzantă și ambițioasă.

Îmi place foarte mult să petrec timp cu prietenii mei și să dansez.

Salut! Mă numesc Vlad Căldare, și sunt din clasa 9A. Îmi plac sporturile extreme și fac parte din Trupa de Dansuri Săsești din Sebeș.

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș

