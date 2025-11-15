Spații scoase la licitație de Primăria Alba Iulia, în șanțurile Cetății. Care sunt locațiile și prețurile de pornire

Primăria Alba Iulia organizează licitații publice pentru închirierea, respectiv concesionarea unor spații din Cetatea Alba Carolina.

Ambele spații se află în șanțurile Cetății. Unul este locația în care se intenționează amenajarea unei cafenele, în apropierea bazinului cu pești. Celălalt este spațiu pentru terasă în zona Piața Toboșarului.

Potrivit documentației prezentate de primărie, se concesionează un spațiu de 37 mp, în prezent ocupat de o clădire dezafectată, în șanțurile Cetății, în apropierea bazinului cu pești și a terenurilor de tenis.

Clădirea va trebui demolată, urmând să fie construită alta nouă, cu păstrarea zidului istoric în componență. Destinația va fi punct de alimentație publică, respectiv cafenea.

Prețul de pornire al licitației este 6,42 euro/mp/lună, respectiv 238 euro/lună. Durata contractului de concesiune este de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire.

În Piața Toboșarului este disponibil pentru închiriere prin licitație un spațiu de 145 mp, cu destinație alimentație publică și terasă. Prețul de pornire al licitației este de 2646,54 lei/lună. Contractul va fi încheiat pe 5 ani.

Ofertele pot fi depuse până în 25 noiembrie, la primărie.

