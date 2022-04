Pensii 2022: Cât plătim contribuţie pentru asigurările sociale, la nivelul venitului minim garantat. Evoluția în ultimii ani

O tradiție veche, o practică apărută cu mii de ani înaintea creștinismului, cea a decorării ouălor, dăinuie încă și astăzi, fiind asimilată cu Sărbătoarea Paștelui.

De la ouă vopsite într-o singură culoare și până la ouă încondeiate cu mai multe culori, tehnica prin care ouăle ajung colorate pe masa de Paște a fost transmisă din generație în generație.

La Alba Iulia funcționează un atelier de încondeiat ouă, organizat cu ocazia sărbătorilor Pascale.

Am stat de vorbă cu Andrei Buda și Paul Bunea, studenți la restaurare, în Sibiu, care i-au îndrumat și inițiat pe cei prezenți sâmbătă, 9 aprilie, la atelierul de încondeiat ouă.

Pe cei doi i-am găsit printre mai multe grupe de copii, dar și adulți, strânși la mese, în jurul borcanelor cu vopsea și a recipientelor cu ceară încălzită.

Ceara încălzită este și principalul material care se folosește la încondeiat ouă, ea fiind practic substanța cu care se trasează modelul.

Fiecare ou are o poveste, reprezintă un simbol

Andrei Buda ne-a prezentat mai multe ouă încondeiate: ouă cu simboluri tradițioanale din zona Hunedoarei, din Sibiu, dar și modele din zona Ucrainei și a Bucovinei.

Dacă te uiți atent la ouă și la culorile folosite, poți observa cu ușurință asemănări între ele și culorile hainelor populare din zonele respective.

”Încondeierea ouălor este mult mai veche decât tradițiile creștine, de obicei se fac în preajma sărbătorilor unde se serbează cultul morților”, ne-a explicat Andrei.

Majoritatea elementelor ce sunt pictate pe ouă reprezintă simboluri solare De asemenea un alt simbol principal ce se regăsește în modele este cel al valului. Valul care reprezintă viața. Mai sunt folosite și simboluri vegetale.

Tehnica de încondeiere a ouălelor

Pentru încondeierea ouălor se folosește un condei. Condeiul în sine este un instrument rudimentar: un băț care are atașat un vârf metalic de cele mai multe ori din alamă, care are trecut prin el un fir de păr de porc. Instrumentul mai este cunoscut și sub numele de chișiță.

Prima dată oul este trasat și se face o delimitare a zonelor pe care se va aplica ceara. Se trasează linii subțiri, orientative. Liniile trebuie să fie simetrice, iar oul va fi împărțit în mai multe bucăți.

La încondeiere se folosește ceară de albine.

Practic, zonele pe care se trasează sau se desenează cu ceara vor fi cele care vor rămâne albe. Mai exact, după ce modelul a fost trasat pe ou acesta se scufundă în vopsea.

La atelierul din Alba Iulia se folosește vopsea sintetică, deoarece cea naturală are nevoie de o perioadă foarte lungă de uscare, perioadă care ajunge chiar și la o zi de așteptare.

Apoi, după ce oul este scufundat în vopsea, când este scos la suprafață, zona în care a fost aplicată ceara, rămâne albă, iar restul oului este vopsit în culoarea în care a fost scufundat.

Dacă se folosesc mai multe culori, după prima vopsire, se trece cu ceară și peste parțile deja vopsite.

În prezent unde tradiția este respectată cu strictețe, se folosesc vopsele naturale: spre exemplu culoarea roșie se obținea din coajă de măr dulce sau frunze și flori de măr dulce, albastru din flori de viorele, galben din coji de ceapă, verde din frunze de nuc sau negru din coaja verde a nucilor.

La Alba Iulia vor mai exista pe tot parcursul lunii aprilie ateliere de încondeiat ouă.

Următoarele vor fi în zilele de 15-16 aprilie, 29-30 aprilie, în serii de câte maxim 12 persoane, la fiecare 45 de minute.

Înscrierile în serii se pot face la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, din Cetatea Alba Carolina, Aleea Sf. Capistrano, nr. 28, între orele 09.00-17.00, la telefon 0371 337 148 sau pe e-mail turism@apulum.ro.

