Eveniment

Vremea în Alba în minivacanța de Sfânta Maria și în weekend 15-17 august: de la caniculă la furtuni. Prognoza meteo pe localități

sursa foto: Radu Lupu

Publicat

acum O oră

Vremea în Alba în minivacanța de Sfânta Maria și în weekend 15 – 17 august: De la caniculă la furtuni. Prognoza meteo pe localități. În minivacanța de Sfânta Maria, vremea în județul Alba va trece de la caniculă și zile predominant însorite la o ușoară răcorire și posibile furtuni spre finalul weekendului.

Primele două zile vor fi marcate de temperaturi foarte ridicate, cu cod galben de caniculă, în special în zonele joase. De duminică vremea se schimbă, aducând instabilitate atmosferică și valori termice mai moderate.

Rezumat pe zile:

  • Vineri, 15 august – Caniculă generalizată, cu maxime între 25 de grade Celsius la munte și 36 de grade Celsius în zonele joase. Predominant soare cu nori, cod galben de temperaturi extreme.
  • Sâmbătă, 16 august – Cald, dar ușor mai suportabil. Maxime de 25–35 de grade Celsius. Cer variabil.
  • Duminică, 17 august – Se răcorește ușor, maximele nu mai trec de 23 de grade Celsius în zonele montane și 32 de grade Celsius în rest. Posibile averse și furtuni locale, mai ales în zonele de deal și munte.

Vremea în Alba în minivacanța de Sfânta Maria și în weekend, 15 – 17 august

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 15 august

  • Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit spre parțial noros. Cod galben de caniculă
  • Oaşa: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă
  • Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 16 august

  • Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori
  • Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori
  • Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori
  • Oaşa: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori
  • Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
  • Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
  • Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
  • Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
  • Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
  • Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
  • Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori
  • Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 17 august

  • Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; o furtună în unele zone
  • Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu noi
  • Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
  • Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
  • Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
  • Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
  • Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
  • Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone
  • Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva furtuni
  • Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva furtuni
  • Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
  • Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

sursa: accuweather.com

