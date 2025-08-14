Vremea în Alba în minivacanța de Sfânta Maria și în weekend 15 – 17 august: De la caniculă la furtuni. Prognoza meteo pe localități. În minivacanța de Sfânta Maria, vremea în județul Alba va trece de la caniculă și zile predominant însorite la o ușoară răcorire și posibile furtuni spre finalul weekendului.

Primele două zile vor fi marcate de temperaturi foarte ridicate, cu cod galben de caniculă, în special în zonele joase. De duminică vremea se schimbă, aducând instabilitate atmosferică și valori termice mai moderate.

Rezumat pe zile:

Vineri, 15 august – Caniculă generalizată, cu maxime între 25 de grade Celsius la munte și 36 de grade Celsius în zonele joase. Predominant soare cu nori, cod galben de temperaturi extreme.

– Caniculă generalizată, cu maxime între 25 de grade Celsius la munte și 36 de grade Celsius în zonele joase. Predominant soare cu nori, cod galben de temperaturi extreme. Sâmbătă, 16 august – Cald, dar ușor mai suportabil. Maxime de 25–35 de grade Celsius. Cer variabil.

– Cald, dar ușor mai suportabil. Maxime de 25–35 de grade Celsius. Cer variabil. Duminică, 17 august – Se răcorește ușor, maximele nu mai trec de 23 de grade Celsius în zonele montane și 32 de grade Celsius în rest. Posibile averse și furtuni locale, mai ales în zonele de deal și munte.

Vremea în Alba în minivacanța de Sfânta Maria și în weekend, 15 – 17 august

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 15 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 17 grade Celsius, maxime de 36 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Șugag: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit spre parțial noros. Cod galben de caniculă

minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit spre parțial noros. Cod galben de caniculă Oaşa: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 15 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 17 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Arieşeni: minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

minime de 17 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori. Cod galben de caniculă

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 16 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

minime de 17 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori

minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare cu nori Oaşa: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare cu nori Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

minime de 15 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

minime de 18 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 17 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; o furtună în unele zone

minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; o furtună în unele zone Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu noi

minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu noi Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse sau furtuni Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone

minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; o furtună în unele zone Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva furtuni

minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva furtuni Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva furtuni

minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva furtuni Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

sursa: accuweather.com

