Connect with us

Eveniment

Evenimente de weekend în Alba, 20-21 septembrie: târguri tradiționale, soluții de energie verde, competiții sportive. PROGRAM

alba iulia, cetate

Publicat

acum 2 ore

Evenimente de weekend în Alba, 20-21 septembrie: la finalul acestei săptămâni, în Alba Iulia, dar și în alte locații din județ se desfășoară mai multe evenimente. Este târgul de energie verde la Alba Iulia, Apulum Agraria la Ighiu, iar la Blaj sunt competiții sportive și vânzare de produse locale.

Aceste evenimente reprezintă modalități de petrecere a timpului liber, indiferent de locația din județ aleasă.

 20-21 septembrie: Târgul Apulum Agraria Ighiu 2025

Târgul Apulum Agraria Ighiu 2025 începe sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11.00, în spaţiul expoziţional al comunei.

Evenimentul reuneşte expoziţii şi standuri ale producătorilor locali de legume, fructe, produse apicole şi tradiţionale, unelte şi utilaje agricole. În program sunt cuprinse şi ateliere şi activităţi atractive pentru adulţi şi copii.

La ediţia din acest an sunt prezenţi peste 100 de producători locali și crescători de animale.

Standurile sunt deschise între orele 10.00 și 18.00.

Programul, aici.

20 septembrie – Târgul Alba Green Energy Alba Iulia

Persoanele interesate de echipamentele și soluțiilor complete legate de eficiența energetică, producerea energiei din surse regenerabile, soluții SMART pentru clădiri și autovehicule electrice sunt invitate la Târgul Alba Green Energy de la Alba Iulia.

Sunt pregătite ateliere și activități pentru toate vârstele.

De asemenea, experții prezenți la târg vor oferi consultanță. Detalii, AICI

20-21 septembrie: „Bucurie în Mișcare” pe Câmpia Libertății din Blaj

Sâmbătă și duminică, pe Câmpia Libertății din Blaj se desfășoară o nouă ediție a evenimentului „Bucurie în Mișcare”. Vor fi mai multe activități sportive și recreative.

Sunt organizate demonstrații de dans modern, dans popular, dans sportiv, demonstrații de gimnastică, ateliere de realizat păpuși handmade, ateliere de face-painting, antrenamente și competiții de fotbal, desene pe asfalt, fun baschet, tir cu arcul și multe altele.

AICI, program.

19-21 septembrie: Cupa Florea Grup la tenis de câmp la Alba Iulia

Pe terenurile Pro Lincă din Cetatea Alba Iulia vor fi trei zile de competiții de tenis de câmp. Vor participa peste 60 de jucători amatori și pasionați din întreaga țară.

Publicul va avea parte de meciuri captivante, oportunitatea de a urmări talente locale și persoane pasionate de tenis. Toți concurenții sau spectatorii pot participa gratuit la o tombolă cu premii. Detalii, AICI.

21 septembrie: Bogățiile Toamnei 2025, în Blaj

Bogățiile Toamnei vor fi prezentate duminică, de la ora 10.00, în piața mare agroalimentară din Blaj. Cei care doresc să cumpere alimente sau produse tradiționale pot vizita standurile producătorilor locali.

Evenimentul cuprinde și spectacol folcloric. Detalii, aici.

Cars X Coffee la Alba Iulia

În weekend, este cea de-a cincea ediție Cars X Coffee Alba.

Pe lângă expoziția de mașini, vizitatorii și participanții vor avea parte de clasica probă de loudest, food truck-uri, o zonă de relaxare și o petrecere specială sâmbătă seara, de la ora 20.00.

Evenimentul se va desfășura în inima Cetății Alba Carolina.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 21 de minute

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum O oră

Let’s Do It, România la Alba Iulia: Detalii oferite de organizatori
Administrațieacum O oră

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Administrațieacum 2 zile

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 15 ore

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Economieacum 20 de ore

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de minute

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 zile

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum 2 zile

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Let’s Do It, România la Alba Iulia: Detalii oferite de organizatori
alba iulia, cetate
Evenimentacum 2 ore

Evenimente de weekend în Alba, 20-21 septembrie: târguri tradiționale, soluții de energie verde, competiții sportive. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 4 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

20 septembrie: 159 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc. Activități organizate la Alba Iulia, de Biblioteca județeană
Educațieacum 21 de ore

VIDEO: Ce știe să facă robotul prezentat de echipa XEO de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia, la Târgul Alba Green Energy 2025
Mai mult din Educatie