Evenimente de weekend în Alba, 20-21 septembrie: târguri tradiționale, soluții de energie verde, competiții sportive. PROGRAM

Evenimente de weekend în Alba, 20-21 septembrie: la finalul acestei săptămâni, în Alba Iulia, dar și în alte locații din județ se desfășoară mai multe evenimente. Este târgul de energie verde la Alba Iulia, Apulum Agraria la Ighiu, iar la Blaj sunt competiții sportive și vânzare de produse locale.

Aceste evenimente reprezintă modalități de petrecere a timpului liber, indiferent de locația din județ aleasă.

20-21 septembrie: Târgul Apulum Agraria Ighiu 2025

Târgul Apulum Agraria Ighiu 2025 începe sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11.00, în spaţiul expoziţional al comunei.

Evenimentul reuneşte expoziţii şi standuri ale producătorilor locali de legume, fructe, produse apicole şi tradiţionale, unelte şi utilaje agricole. În program sunt cuprinse şi ateliere şi activităţi atractive pentru adulţi şi copii.

La ediţia din acest an sunt prezenţi peste 100 de producători locali și crescători de animale.

Standurile sunt deschise între orele 10.00 și 18.00.

Programul, aici.

20 septembrie – Târgul Alba Green Energy Alba Iulia

Persoanele interesate de echipamentele și soluțiilor complete legate de eficiența energetică, producerea energiei din surse regenerabile, soluții SMART pentru clădiri și autovehicule electrice sunt invitate la Târgul Alba Green Energy de la Alba Iulia.

Sunt pregătite ateliere și activități pentru toate vârstele.

De asemenea, experții prezenți la târg vor oferi consultanță. Detalii, AICI

20-21 septembrie: „Bucurie în Mișcare” pe Câmpia Libertății din Blaj

Sâmbătă și duminică, pe Câmpia Libertății din Blaj se desfășoară o nouă ediție a evenimentului „Bucurie în Mișcare”. Vor fi mai multe activități sportive și recreative.

Sunt organizate demonstrații de dans modern, dans popular, dans sportiv, demonstrații de gimnastică, ateliere de realizat păpuși handmade, ateliere de face-painting, antrenamente și competiții de fotbal, desene pe asfalt, fun baschet, tir cu arcul și multe altele.

AICI, program.

19-21 septembrie: Cupa Florea Grup la tenis de câmp la Alba Iulia

Pe terenurile Pro Lincă din Cetatea Alba Iulia vor fi trei zile de competiții de tenis de câmp. Vor participa peste 60 de jucători amatori și pasionați din întreaga țară.

Publicul va avea parte de meciuri captivante, oportunitatea de a urmări talente locale și persoane pasionate de tenis. Toți concurenții sau spectatorii pot participa gratuit la o tombolă cu premii. Detalii, AICI.

21 septembrie: Bogățiile Toamnei 2025, în Blaj

Bogățiile Toamnei vor fi prezentate duminică, de la ora 10.00, în piața mare agroalimentară din Blaj. Cei care doresc să cumpere alimente sau produse tradiționale pot vizita standurile producătorilor locali.

Evenimentul cuprinde și spectacol folcloric. Detalii, aici.

Cars X Coffee la Alba Iulia

În weekend, este cea de-a cincea ediție Cars X Coffee Alba.

Pe lângă expoziția de mașini, vizitatorii și participanții vor avea parte de clasica probă de loudest, food truck-uri, o zonă de relaxare și o petrecere specială sâmbătă seara, de la ora 20.00.

Evenimentul se va desfășura în inima Cetății Alba Carolina.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News