SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro

Cinci perechi de boboci intră în competiția pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025 la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj. Tema din acest an este Bal mascat.

Balul va avea loc vineri, 7 noiembrie, la Palatul Cultural Blaj, de la ora 17:00.

Până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență.

Facem precizarea că, din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta înseamnă că, dintr-o locuință sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie (MISS și MISTER). Astfel, cei care vor să își voteze preferatul o pot face până vineri, 7 noiembrie, ora 12:00.

Perechea 1. Georgiana Cristea și Denis Frătici

Salut! Mă numesc Georgiana Cristea, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”.

Îmi place să mă uit la filme și să citesc cărți. Am ales să particip la balul bobocilor deoarece cred că va fi o experiență de neuitat pentru mine.

Salut! Mă numesc Denis Frătici, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a B la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”.

Îmi place să joc fotbal și am ales să particip la balul bobocilor deoarece am vrut să încerc o experiență nouă.

Perechea 2. Roxana Oltean și Andrei Dulău

Salut! Mă numesc Roxana Oltean, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a A, profil economic, la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”. În timpul liber îmi place să dansez, iar dansurile populare ocupă un loc special în viața mea.

Am ales să particip la balul bobocilor deoarece îmi doresc să trăiesc o experiență unică și de neuitat, plină de emoții și amintiri frumoase.

Salut! Mă numesc Andrei Dulău, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”. Îmi place să joc fotbal, pentru că mă ajută să mă relaxez și să mă mențin activ.

Am ales să intru în balul bobocilor deoarece vreau să trăiesc o experiență frumoasă, să mă distrez și să-mi fac amintiri de neuitat alături de colegii mei.

Perechea 3. Adelina Sîrbu și Paul Gligor

Salut! Mă numesc Adelina Sîrbu, am 14 ani și sunt elevă în clasa a IX-a, la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”. Îmi place să ascult muzică și să petrec timp cu prietenii.

Am ales să particip la balul bobocilor deoarece consider că este o experiență specială de început de liceu și o ocazie frumoasă de a mă distra și de a cunoaște persoane noi.

Salut! Mă numesc Paul Gligor, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a IP3 la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”.

Îmi place să joc fotbal și am ales să intru în balul bobocilor deoarece am vrut să încerc ceva ce nu fac în fiecare zi.

Perechea 4. Ioana Ganeș și Arian Maier

Salut! Mă numesc Ioana Ganeș, am 16 ani și sunt elevă în clasa a IX-a A la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”. Îmi place să ies cu prietenii și să am grijă de copii.

Am ales să particip la balul bobocilor deoarece acest eveniment îmi oferă ocazia să-mi înving emoțiile, să-mi fac prieteni noi și să creez amintiri frumoase.

Salut! Mă numesc Arian Maier, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”. Îmi place să joc tenis de masă, pentru că mă ajută să mă relaxez.

Am ales să intru în balul bobocilor deoarece vreau să trăiesc o experiență frumoasă, să mă distrez și să-mi fac amintiri de neuitat alături de colegii mei.

Perechea 5. Daria David și David Todoran

Salut! Mă numesc Daria David, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”. Îmi place să ascult muzică.

Am ales să particip la bal pentru că mi se pare o ocazie unică să mă distrez și să arăt cine sunt.

Salut! Mă numesc David Todoran, am 16 ani și sunt elev în clasa a IX-a B la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”.

Îmi place să joc fotbal și am ales să intru în balul bobocilor deoarece am vrut să experimentez ceva nou și să îmi creez amintiri frumoase.

